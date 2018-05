En Ukraine, une jeunesse entre guerre et paix (en images)

Depuis plus de trois ans, l'Ukraine est en proie à un conflit entre les séparatistes prorusses du Donbass (Donetsk, Lougansk...) et le gouvernement de Kiev. Malgré des accords de cessez-le-feu, en 2015, la guerre continue et s'enlise dans l'est ukrainien. De part et d'autre de la ligne de front, regard croisé sur une jeunesse qui se cherche et dont le futur reste incertain. Par Aude Osnowycz.