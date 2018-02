En Israël, le crépuscule de Netanyahou

C'est l'histoire de ce type qui s'est jeté d'un immeuble de dix étages. A chaque étage, les gens l'entendaient dire : "Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va." " On ne sait pas si Benyamin Netanyahou connaît cette réplique fameuse de Steve McQueen dans Les Sept Mercenaires. En tout cas, c'est ce que doit se dire le Premier ministre d'Israël à chaque nouvelle révélation qui tombe dans les multiples affaires pesant sur lui. Le sol n'est plus très loin, désormais. Car, cette fois, il ne s'agit pas de fuites dans la presse ni des frasques de son fils Yair, âgé de 26 ans, surpris à la sortie d'un bar à prostituées. Le 13 février, la police a recommandé à la justice d'inculper pour corruption, fraude et abus de confiance, le chef du gouvernement dans deux dossiers qui ont nécessité deux ans d'enquête, au cours de laquelle il a été entendu à sept reprises. A la télévision, " Bibi ", au pouvoir depuis bientôt douze ans, a de nouveau réfuté ces accusations et exclu de démissionner.

...