En Irlande, un incendie révèle une inscription datant de la Seconde Guerre mondiale

En Irlande, les fortes chaleurs ont une conséquence inattendue : elles révèlent des vestiges historiques. À Bray Head, près de Dublin, l'armée de l'air irlandaise et son unité de soutien Garda Air ont découvert l'inscription "ÉIRE", qui signifie "Irlande" en gaélique irlandais.

Les lettres ont été formées par des volontaires grâce à des pierres, et ce durant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, l'inscription servait à prévenir les Alliés, mais aussi les Allemands, qu'ils allaient survoler un pays neutre et qu'il ne fallait donc pas bombarder.

Fires on Bray Head expose amazing World War 2 landmarks. The fires exposed the old Eire 8 sign,which is in reasonable condition. Photos courtesy of the Garda Air Support Unit, which is a mixed unit operated by Air Corps Pilots and Garda specialists. @gardainfo @opwireland pic.twitter.com/4vvg3HIjQv

Il existe 83 signes de ce type déjà retrouvés le long des côtes irlandaises. Le mot "ÉIRE" y est soit écrit avec des pierres, soit peint sur le sol. Selon un porte-parole de l'armée interrogé par la télévision publique irlandaise RTÉ, ces signes sont généralement découverts sur la côte ouest du pays. Or, la nouvelle inscription a été repérée sur la côte est, ce qui en fait une découverte d'autant plus exceptionnelle.

RTÉ explique qu'on trouvait à côté de l'inscription le numéro du poste d'observation le plus proche. Ce chiffre permettait aux pilotes américains de se repérer lorsqu'ils arrivaient en Europe après une traversée de l'Atlantique.

A Garda Air Support Unit crew spotted that the fire on Bray Head has revealed an “EIRE” sign dating from the Second World War.



We see these around the coastline but haven’t seen this before. pic.twitter.com/I6cwIrIori