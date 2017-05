En Iran, la liberté loin des urnes

Les glapissements du vieil homme, crâne dégarni et moustache drue, troublent à peine la joyeuse cohue qui a envahi cette esplanade piétonne, à l'entrée nord du Bazar de Téhéran. Mais lui tient à livrer son message : il fend la mêlée de badauds attroupés autour d'une équipe de la télévision iranienne, fixe la caméra et lui crache son dépit. " Toujours le même cirque, peste-t-il. "Mon cher peuple" par-ci, "Mon cher peuple" par-là. Une fois encore, vous redécouvrez notre existence à la veille du vote, pour l'oublier aussitôt ! " A qui s'adresse le râleur avant de s'éloigner d'un pas hargneux sous les applaudissements ? Sans nul doute aux six candidats à la présidentielle - trois ont jeté l'éponge entretemps - qui, ce 19 mai, se disputent les suffrages des 56 millions d'électeurs potentiels du pays.

...