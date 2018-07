En France, le passage en force de Laurent Wauquiez

Qui est Laurent Wauquiez ? L'essayiste britannique David Goodhart fait sa connaissance lors d'un rendez-vous organisé à la demande du président des Républicains. Le fondateur du magazine mensuel Prospect réfléchit depuis déjà plusieurs années à la bonne façon de vivre ensemble dans nos sociétés multiculturelles et s'interroge sur les nouveaux clivages créés par la mondialisation. L'un de ses livres, The Road to Somewhere, a été remarqué par l'équipe du président de LR. Aussi la rencontre se passe-t-elle parfaitement. Un homme impressionnant, vraiment brillant, maîtrisant bien l'anglais, constate Goodhart. Qui peinera à comprendre que son interlocuteur est souvent jugé cynique en France. Le premier de l'agrégation d'histoire, le major de l'Ecole nationale d'administration (ENA) a résolument adopté une ligne anti-intellectuelle depuis quelques années, ce qui ne l'aide pas à combattre le sentiment d'inauthenticité. " Laurent est construit comme ça, il peut citer un peintre inconnu au bataillon et dans la minute suivante parler de Casimir, note l'un de ses fidèles. Ses sms pleins de fautes d'orthographe et de syntaxe surprennent aussi de la part d'un normalien. "

