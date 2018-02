"En Europe, la 'Trumpisation' gagne du terrain"

Piégé naïvement par un étudiant d'une école de commerce lyonnaise où il était venu dispenser des cours, le fraîchement élu président des Républicains a vu ses propos " cash " diffusés dans les médias et au grand public. Il y dézingue, à des degrés divers, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, sa rivale de parti Valérie Pécresse et jusqu'au patronat français, le Medef. La mise à nu est d'autant plus destructrice que le principal reproche fait à ce déjà vieux routier de la politique est l'insincérité et qu'il justifie la pertinence de ses confidences par l'habitude qu'il a de ne livrer aux médias que du " bul...