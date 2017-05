"En ciblant l'Iran, Trump va-t-il répéter la même erreur que Bush avec l'Irak ?"

Les privilégier vise à provoquer, au sein d'une foule rassemblée, un maximum de victimes, condition de la sidération, et à ébranler, condition de la division, la confiance dans le mode de vie occidental synonyme de liberté et de joie de vivre. C'est la raison pour laquelle, si elle doit mobiliser le renseignement, la protection, la répression, la diplomatie, la meilleure réponse à ce terrorisme ne peut s'envisager sans la défense de valeurs et la cohésion sociale. Or, pour éviter les dissensions, encore est-il indispensable d'identifier, de circonscrire et de nommer l'ennemi et ses soutiens.

