"En Chine, il manque 68 millions de femmes, plus de 10% de la population féminine!"

On les appelle les "femmes manquantes". Un déficit creusé au fil d'avortements de foetus de filles, de bébés noyés dans des bassins, comme des petits chats, et de gamines mal nourries, mal soignées parce que moins intéressantes que les garçons. Eux rendent fière la famille et prendront soin de leurs vieux parents.