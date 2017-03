Emmanuel et Brigitte Macron, une ambition à deux

C'est le premier livre qui leur est consacré à tous les deux, et pas simplement à lui. Les Macron, Emmanuel et Brigitte, " Manu et Bibi " pour les amis, apparaissent ici pour ce qu'ils sont : un couple hors norme, certes, dont la différence fait la force depuis plus de vingt ans, mais aussi un homme et une femme au service d'une incroyable ambition, grisés par le pouvoir, avides de reconnaissance et de gloire. Des bancs du lycée d'Amiens à l'aventure présidentielle, ils ont tout vécu, tout construit ensemble, racontent les deux auteurs, les journalistes Caroline Derrien et Candice Nedelec. Et même si Brigitte Macron n'est pas une femme politique au sens propre, ce livre montre qu'elle occupe une place essentielle dans la campagne de son mari. A sa manière à elle. A leur manière à eux deux.

...