Elle pourrait succéder à Angela Merkel, mais qui est Annegret Kramp-Karrenbauer ?

Qui parle de mortel ennui au sujet de la politique allemande ? Certainement pas Annegret Kramp-Karrenbauer, étoile montante et nouvelle no 2 du parti d'Angela Merkel, l'Union chrétienne-démocrate (CDU), désormais bien placée pour lui succéder, le temps venu. A chaque mardi gras, lors du carnaval - une tradition solidement ancrée dans le sud-ouest catholique du pays -, celle qui, voilà encore un mois, était ministre-présidente du Land (région) de Sarre, se transforme en... femme de ménage ! A l'heure où tous les Sarrois sont rivés devant leur téléviseur, la quinquagénaire monte sur scène et accomplit un étonnant numéro de stand-up d'une demi-heure, déguisée en Gretel, son désormais fameux personnage d'agent d'entretien affecté aux bureaux et aux couloirs du gouvernement.

