Élections cruciales en Iran : Rohani part favori du scrutin

Après les élections présidentielles françaises, l'élection présidentielle iranienne sera sans nul doute l'une des plus importantes de cette année. En effet, les Iraniens devront choisir vendredi s'ils veulent voir le président actuel, Hassan Rohani, briguer un second mandat. Étant l'un des acteurs régionaux les plus influents du Moyen-Orient, la réélection de Rohani ou l'arrivée au pouvoir d'un président plus conservateur aura sans nul doute un impact considérable sur la sphère internationale (notamment en ce qui concerne ses relations avec les Etats-Unis, et son rôle dans les conflits yéménites et syriens). Le président sortant est opposé à cinq autres candidats appartenant aux deux principales factions reflétant le paysage politique iranien. Le bloc des réformistes (ou modéré) se veut l'avocat de l'ouverture culturelle et économique de l'Iran vis-à-vis du monde extérieur et de l'Occident. Le camp des "principalistes", ou conservateurs, veut quant à lui continuer l'isolationnisme politique et économique qui a longtemps défini la position du pays depuis la révolution de 1979.

Hassan Rohani, Eshaq Jahangiri et Mostafa Hashemitaba sont les trois candidats se rattachant au camp des réformistes. Eshaq Jahangiri est le premier vice-président de Rohani. Sa candidature est stratégique. Elle a pour but d'aider le président sortant et de se retirer en sa faveur si besoin. Mostafa Hashemitaba est quant à lui un ancien Ministre de l'industrie. Sa candidature fut une surprise et il rassemble à ce jour moins d'1% des intentions de vote (selon Carnegie). Il a d'ailleurs déjà appelé à voter pour le président sortant.

Chez les conservateurs, l'ancien commandant l'influent "Corps des gardiens de la révolution islamique ", et maire de Téhéran Mohammad Bager Galibaf vient d'annoncer son retrait de la course présidentielle. Il appelle à voter pour Ebrahim Raisi, considéré comme étant le candidat le plus sérieux de Rohani, et qui pourrait l'affronter lors d'un second tour. En effet, Galibaf a déclaré dans un communiqué: " Je demande à tous mes partisans de soutenir mon frère l'hodjatolislam Ebrahim Raissi". Il soutient que " L'important à ce stade, c'est de préserver les intérêts du peuple, du pays et de la révolution" ainsi que "l'unité des forces révolutionnaires'". Il espère que " cette décision sera le début d'une évolution économique (...) au profit des déshérités et des démunis". Ebrahim Raisi est un homme religieux, favori de l'establishment conservateur. Des rumeurs circulent disant qu'il pourrait succéder à Khameini au rôle de guide suprême de la Révolution islamique.

Le dernier candidat du camp conservateur est Mostafa Misalim. A 69 ans, c'est un ancien ingénieur et ministre de la culture pendant les années 1990. Avec moins d'1% des intentions de vote, il n'est pas attendu qu'il rattrape son retard d'ici vendredi.

Bien que jugé favori du scrutin par les sondages (27.5% au jour du 14 mai selon Carnegie), Rohani a déçu certains de ses électeurs ayant porté son élection en 2013. En effet, l'accord du nucléaire et l'allègement des sanctions internationales n'ont pas suffi à rétablir une situation économique tenable pour les citoyens iraniens. Rohani devra donc convaincre pour éviter qu'une partie de ses anciens électeurs ne s'abstiennent d'aller voter.

C.D.R