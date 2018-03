Écriture inclusive : Requiem pour un "il"

Péril mortel, saccage de la langue, caprice féministe, écriture illisible : les arguments des pourfendeurs de l'écriture inclusive sont légion. Au coeur du débat, ce postulat : en prônant que "le masculin l'emporte sur le féminin", le français est sexiste et doit donc être réformé. Une réforme de plus pour une orthographe qui ne sait plus très bien sur quel pied danser.