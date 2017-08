Dopage : une décennie d'illusions

Lorsqu'il remporte son premier titre sur 100 m aux JO de 2008 à Pékin, Usain Bolt succède à Justin Gatlin. Une décennie plus tard, Bolt a quitté définitivement la piste à Londres, battu sur 100 m... par Gatlin. Quel symbole ! Mais, au fond, quel symbole ? Car, de tous les mérites dont on pare le Jamaïcain, il y aurait l'apport d'une bouffée d'air frais, la sortie de l'ère des scandales de dopage à répétition. Quand il est arrivé au sommet, le sprint mondial était traumatisé : l'affaire Balco (2003), du nom d'un laboratoire américain, avait fait tomber les stars Marion Jones et Tim Montgomery alors que Gatlin, champion du monde et champion olympique, se prenait une suspension de quatre ans (huit ans réduits en appel) en 2006 pour usage de testostérone après une suspension d'un an en 2002 (amphétamines).

...