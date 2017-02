Donald Trump, un "narcissique malveillant" dangereux, selon d'éminents psychiatres

Donalt Trump est-il fou ? Trois éminents universitaires en psychiatrie pensent que oui et réclament, via une pétition, que le président des États-Unis soit destitué pour des raisons psychologiques. Selon le psychothérapeute à l'origine de cette initiative, John Gartner, de la très renommée université Johns Hopkins, Donald Trump serait un "narcissique malveillant", un trait de personnalité dangereux pour une personne ayant une telle fonction, rapporte le Huffington Post. Ce trait de personnalité est différent du trouble de la personnalité narcissique et est incurable. L'expert explique que de nombreux dirigeants montrent ce trait de personnalité narcissique, mais souligne que Donald Trump est un cas plus extrême.

