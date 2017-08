Donald Trump, un mandat au point mort

Qu'il interpelle la Corée du Nord ou qu'il attaque un journaliste qui lui a déplu, pourquoi Donald Trump envoie-t-il ses tweets les plus étranges à 6 heures du matin ? Parce qu'il s'ennuie. Le président des Etats-Unis dort très peu, quatre ou cinq heures par nuit. Dès l'aube, en vacances ou non, il attend le début des premiers shows télévisés de la journée. A sa place, nombre de ses prédécesseurs ouvriraient un livre ou se pencheraient sur une note de synthèse consacrée au programme nucléaire de Pyongyang. Pas lui. Donald Trump ne lit pas. Ses collaborateurs le savent et lui préparent des dossiers remplis de cartes, de photos et de graphiques. Pour lui, tout passe par l'image - animée, de préférence. A partir de 6 heures, il se regarde à la télévision, réagit en temps réel sur Twitter, félicite parfois les présentateurs de Fox News, la chaîne qui lui est favorable, et insulte à l'occasion (" petit quotient intellectuel... " " folle... " " psychopathe... ") tous ceux qui osent le critiquer sur MSNBC, une chaîne réputée prodémocrates. Donald Trump est obsédé par les médias. C'est lui qui a créé le terme de fake news (" médias bidons ") pour dénigrer toute information qui ne lui convient pas. Il continue de faire huer les journalistes dans ses meetings et critique le New York Times sept semaines sur huit. La huitième, curieusement, il reçoit, tout miel, ses journalistes dans le bureau Ovale.

...