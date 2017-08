Donald Trump, seul avec son clan

Un autre aurait été viré séance tenante. Mais, dans l'avion qui l'amène à Paris, le 13 juillet dernier, Donald Trump senior prend fait et cause pour son fils : " It's a good kid " (" C'est un bon garçon "). Donald Trump junior, le " bon gamin " âgé de 39 ans, vient pourtant de commettre une bourde majeure. Il a publié une série d'e-mails que le New York Times s'apprêtait à révéler et qui prouvent sa rencontre avec une avocate proche du Kremlin, l'été dernier, en pleine campagne électorale. Ce rendez-vous semble confirmer l'hypothèse selon laquelle des membres de l'équipe de Trump souhaitaient collaborer avec le gouvernement russe afin de faire élire leur candidat. Une pépite pour le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête dans l'ombre. Le président ne se laisse pas impressionner et défend son " bon garçon ", affirmant que n'importe qui d'autre aurait accepté d'assister à une telle rencontre. Dans l'adversité, la famille resserre les rangs.

