Donald Trump redessine les cartes du monde (cartes interactives)

Amérique du Nord

Si le torchon brûle entre Trump et le Mexique, les intentions protectionnistes du président américain inquiètent le Canada dont les trois quarts des exportations ont pour destination les Etats-Unis.

Bleu : Réchauffement ou consolidation des relations

Jaune : Refroidissement dans les relations

Orange : Bien qu'un rapprochement entre les Etats-Unis et la Russie soit possible, l'état des relations entre les deux blocs reste tendu.

Rouge : Détérioration des relations

Europe

Le 45e président des Etats-Unis ne cache pas ses intentions de travailler main dans la main avec son allié traditionnel : le Royaume Uni. Une situation qui préoccupe l'Union européenne alors que les Britanniques n'ont toujours pas notifié leur retrait.

Asie et Moyen-Orient

Le décret interdisant l'entrée aux Etats-Unis aux réfugiés pendant quatre mois, et aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen) pendant trois mois a provoqué un tollé mondial. Et si un juge a temporairement bloqué son application, les dégâts causés par cette loi pourraient être considérables.

En Asie, Trump a rassuré la Corée du Sud et le Japon en réaffirmant la protection américaine. Mais ses nombreuses attaques envers la Chine pourraient déstabiliser tout le continent.

G.S