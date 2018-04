Donald Trump recevra le président du Nigeria le 30 avril

"Le président Trump a hâte de discuter des moyens d'accroître notre partenariat stratégique et de faire avancer nos priorités partagées : promouvoir la croissance économique et les réformes, lutter contre le terrorisme et d'autres menaces (pesant sur) la paix et la sécurité et s'appuyer sur le rôle du Nigeria en tant que leader démocratique dans la région", a souligné la présidence américaine dans un communiqué.

"Les relations entre les Etats-Unis et le Nigeria sont profondes et fortes et la croissance économique du Nigeria, sa sécurité, son leadership en Afrique profiteront à notre prospérité mutuelle", a encore écrit la Maison Blanche.

Le Nigeria, la plus grande puissance économique d'Afrique de l'Ouest, fait partie des pays combattant l'islamisme avec l'aide des Etats-Unis.

L'annonce de cette visite intervient à cet égard au lendemain du quatrième anniversaire de l'enlèvement par Boko Haram des lycéennes de Chibok (nord-est du Nigeria, le 14 avril 2014).

Cet enlèvement de masse était devenu le symbole des exactions commises par ce groupe jihadiste, qui ont fait 20.000 morts et entraîné le déplacement de 2,6 millions de personnes dans le nord-est depuis 2009. La tragédie avait déclenché une vague d'émotion mondiale avec le mouvement "Bring Back Our Girls" relayée jusqu'à la Maison Blanche par Michelle Obama, l'épouse de l'ex-président Barack Obama.