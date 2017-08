Donald Trump évoque une "possible option militaire" au Venezuela

"Nous avons de nombreuses options pour le Venezuela, y compris une possible option militaire si nécessaire", a-t-il affirmé, sans autre précision. "Nous avons des troupes dans le monde entier qui sont parfois très loin. Le Venezuela n'est pas très éloigné et les gens souffrent et les gens meurent", a-t-il ajouté.

Appelé à donner des précisions sur cette annonce, le président américain est resté évasif: "Nous n'en parlons, mais une option militaire est assurément une voie que nous pourrions suivre".

Suite à cette annonce, le Pentagone a affirmé n'avoir reçu aucun ordre au sujet du Venezuela de la part du président Donald Trump. "Le Pentagone n'a pas reçu d'ordre", a indiqué le porte-parole Eric Pahon, cité par l'agence Reuters.

Début août, les Etats-Unis pont infligé des sanctions au président vénézuélien qu'ils ont qualifié de "dictateur". La réaction de Washington est survenue au lendemain de l'élection controversée de l'Assemblée constituante voulue par le président socialiste, un scrutin marqué par des violences qui ont fait dix morts.

Jeudi, M. Maduro a dit jeudi souhaiter "une conversation" avec son homologue américain. "S'il est autant intéressé par le Venezuela, je suis là, je suis le chef de ce qui l'intéresse", a-t-il lancé lors d'un discours devant la nouvelle et très critiquée assemblée constituante rejetée par l'opposition et des pays occidentaux.

Le président socialiste souhaite que cette discussion ait lieu par téléphone ou qu'elle se fasse à New York à l'occasion de l'assemblée générale des Nations unies mi-septembre.