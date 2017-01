Donald Trump est l'enfant naturel de Ronald Reagan et Richard Nixon

La comparaison avec Reagan est la plus évidente. Tant Donald Trump que Reagan ont eu une longue carrière en dehors de la politique. Ils ont tous les deux été ridiculisés et sous-estimés, et ils ont tous les deux été élus à la consternation de leur adversaire. Pour Reagan, le mot clé était : acteur ! Ou plus justement : acteur de seconde zone! Dans le cas de Trump, c'est devenu: personnage soap de la téléréalité. Tout comme Trump, Reagan a été démocrate avant d'être républicain, et il était divorcé et très préoccupé par son apparence.

