Doit-on s'accommoder de dictateurs éclairés ?

En saluant un vote " organisé et sécurisé ", l'UE a appelé à plus de transparence lors des prochains scrutins. Pour s'être accroché de la sorte au pouvoir, en interprétant à son avantage la loi fondamentale issue des accords de paix d'Arusha, son homologue burundais Pierre Nkurunziza a été frappé de sanctions internationales. Et en tentant d'amender la Constitution puis en entravant la tenue de l'élection présidentielle dans le calendrier prévu, le grand frère congolais Joseph Kabila s'est définitivement discrédité aux yeux des partenaires occidentaux.

