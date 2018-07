Djihadisme au Mali : quelles solutions pour sortir du marasme dans lequel est plongé le pays ?

"Tous les indicateurs sont à l'orange, voire au rouge dans certains secteurs. La situation sécuritaire se dégrade surtout dans le centre du pays, où l'armée malienne est harcelée par les terroristes, qui exploitent un phénomène insurrectionnel. Ici, à Gao, et dans d'autres villes du nord du Mali, les camps des forces internationales sont régulièrement visés par les tirs d'obus et les attaques au sol de groupes armés islamistes, qui ne cessent d'étendre leur influence sur la région. " L'homme qui dresse ce constat alarmant est le " Force Commander ", comme on dit en jargon onusien : le général belge Jean-Paul Deconinck, ex-patron de la composante Terre de l'armée belge, commande, depuis avril 2017, les quelque 12 000 hommes de la Minusma, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali. Il partage son temps entre le quartier général de la force, situé à Bamako, la capitale, et le théâtre des opérations.

...