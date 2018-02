Dissensions entre l'Europe de l'Ouest et de l'Est: "Les populistes me font peur, mais les antipopulistes aussi"

Le projet européen peut-il encore être sauvé, malgré la crise des réfugiés, le nationalisme, le Brexit, la question catalane ? Interrogé par nos confrères de Knack, le politologue bulgare Ivan Krastev cherche les causes et les solutions. "Plus vous dites aux populistes : 'Vous êtes des fascistes', plus ils le deviennent.