Deux ministres congolais sanctionnés par l'UE

Les noms du vice-Premier ministre chargé de l'Intérieur, Emmanuel Shadary, et de son prédécesseur, Evariste Boshab, figurent en tête de cette liste où l'on retrouve aussi le gouverneur - déchu puis rétabli vendredi dans ses fonctions par la Cour constitutionnelle - de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, et son homologue du Kasaï central, Alex Kande.

Sont aussi visés deux haut gradés militaires, les généraux Eric Ruhorimbere et Muhindo Akili Mundos, ainsi que le chef de milice Gédéon Kyungu, et le directeur de l'Agence nationale du renseignement (ANR), Kalev Mutond, pour les mêmes motifs.

Le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, est en revanche listé en tant que "responsable de la politique répressive menée envers les médias en RDC, politique qui viole le droit à la liberté d'expression et d'information et compromet une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections", selon un communiqué.

Ces neuf personnes sont notamment frappées de gel de leurs avoirs en Europe et d'une interdiction d'entrée dans l'UE. Ces sanctions s'appliquent avec "effet immédiat".

Les neuf intéressés rejoignent sept autres hauts responsables de l'armée, de la police et de l'administration congolaises sanctionnées de manière similaire déjà sanctionnés le 12 décembre dernier par l'UE.

Il s'agissait alors de quatre membres de la Garde républicaine, de l'armée ou de la police congolaise, ayant contribué en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC et de trois hauts responsables et personnes d'influence faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l'état de droit, selon l'UE.

Les personnes visées étaient le commandant de la Garde républicaine, le général Ilunga Kampete, le commandant des forces armées de la RDC (FARDC) pour la première zone de défense du pays, le général Gabriel Amisi Kumba (dit "Tango Four"), le chef de la Légion nationale d'intervention de la police nationale congolaise (PNC), Ferdinand Ilunga Luyoyo, le commissaire provincial de la police à Kinshasa, le général Célestin Kanyama, l'ancien inspecteur général de la PNC, le général John Numbi, le chef du département de la sécurité intérieure de l'agence nationale de renseignements (ANR), Roger Kibelisa, et le chef du service du renseignement militaire (ex-DEMIAP), le général Delphin Kahimbi.

Trois d'entre eux - les généraux Amisi, Kanyama et Numbi - font déjà l'objet de mesures similaires de la part des Etats-Unis.

Le vice-Premier ministre congolais chargé des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu, a affirmé la semaine dernière qu'il s'opposerait aux sanctions.

"Nous n'allons pas accepter cela, je l'ai déjà dit. Les relations avec l'Union européenne doivent être amicales. Elle (UE) ne peut pas nous imposer des sanctions au stade actuel, c'est inacceptable, nous rejetons cela", a dit le chef de la diplomatie congolaise à la presse locale en ligne.

Kinshasa et l'UE sont aussi en désaccord sur la nomination du dernier Premier ministre en date en RDC, Bruno Tshibala, un transfuge du principal parti d'opposition, une nomination que l'Occident estime non conforme à l'Accord politique du 31 décembre 2016 (sur le partage du pouvoir jusqu'aux prochaines élections).

M. Tshibala, désigné Premier ministre par le président Kabila, est un dissident du principal parti d'opposition, l'Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS), le parti fondé par l'opposant historique Etienne Tshisekedi décédé à Bruxelles le 1er février.

Pour M. She Okitundu, cette nomination est conforme à l'accord du 31 décembre.

La délégation de l'UE à Kinshasa, dirigée par le diplomate belge Bart Ouvry, avait pour sa part affirmé que la désignation de M. Tshibala était "contraire à la lettre et à l'esprit de l'Accord du 31 décembre 2016".