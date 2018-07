Des "trolls" russes actifs sur Twitter en Belgique et aux Pays-Bas depuis les attentats

Bien que Twitter ait supprimé les comptes et leurs tweets, NRC a pu comparer deux archives et reconstruire une partie de l'activité de ces trolls russes.

Ceux-ci ont débuté avec les attentats du 22 mars 2016 à Zaventem et Bruxelles, qui correspondent selon NRC au premier moment où les trolls ont commencé à être actifs en néerlandais. De petites phrases en néerlandais étaient alors copiées sur Twitter, avec des fautes d'orthographe, et presque toujours liées à des hashtags (mots-clés précédés du signe dièse) critiques de l'Islam, comme #IslamKills.

Les trolls russes se sont alors mélangés dans les mois qui ont suivi les attentats à une "guerre culturelle" aux Pays-Bas en retweetant d'innombrables messages sur une culture soi-disant menacée par "'islamisation", analyse le quotidien. Ces messages offraient aussi leur soutien au PVV et au député d'extrême droite néerlandais Geert Wilders qui mène cette formation. Son parti s'est imposé second à l'issue des élections législatives de 2017, et est le premier parti d'opposition aux Pays-Bas.