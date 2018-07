Des pluies torrentielles font 37 morts au Japon

Les violentes pluies qui continuent samedi à se déverser sur le Japon ont fait 37 morts, selon un nouveau bilan, et plus de 50 personnes sont portées disparues, à la suite d'inondations et de glissements de terrain, rapporte samedi l'agence de presse nippone Kyodo.