Des navires russes vont patrouiller toute l'année en Méditerranée, promet Poutine

"Cette année (...), en raison du maintien de la menace terroriste en Syrie, nos navires équipés de missiles de croisière vont patrouiller en permanence en Méditerranée", a indiqué M. Poutine, lors d'une réunion avec des responsables militaires russes à Sotchi, dans le sud de la Russie.

La Russie dispose de deux bases militaires en Syrie, équipées de systèmes de défense anti-aérienne sophistiqués, une base navale à Tartous, non loin de la frontière libanaise, et la base de Hmeimim, au nord de Lattaquié.

Elle intervient militairement depuis septembre 2015 en soutien aux forces du régime de Bachar al-Assad et contre des groupes djihadistes.

M. Poutine a fait l'éloge des "actions précises et bien coordonnées des navires et des sous-marins russes au cours de l'opération en Syrie et des frappes des missiles de croisière (...) qui ont infligé un détriment important aux terroristes" sur le sol syrien.

L'intervention russe a changé la donne du conflit syrien en permettant à l'armée syrienne de reprendre aux rebelles et au groupe djihadiste Etat islamique (EI) le contrôle de plus de la moitié de la Syrie.