Des mesures concrètes pour une meilleure gestion de la migration en Méditerranée centrale

Au cours de l'année dernière, plus de 5.000 personnes ont péri noyées en tentant de gagner les rivages de l'Europe. Pour limiter ces pertes humaines, l'exécutif européen suggère plusieurs actions concrètes, qui viendraient s'ajouter à celles déjà en cours.

Il propose tout d'abord d'intensifier le soutien apporté à la marine et aux garde-côtes libyens. "De plus en plus de décès de migrants surviennent dans les eaux territoriales libyennes où l'UE ne peut intervenir", a commenté la haute représentante de l'Union pour les Affaires étrangères, Federica Mogherini, soulignant l'importance à cet égard de développer l'entraînement des effectifs libyens.

La Commission suggère également de renforcer l'aide apportée aux autorités locales dans la surveillance et la gestion de la "sensible" frontière méridionale du pays, que traversent de nombreux migrants depuis le Tchad et le Niger dans leur voyage vers l'Europe.

Le collège des commissaires préconise aussi de renforcer le soutien apporté au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et à l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) afin que celles-ci puissent opérer au mieux sur le territoire libyen.

Pour financer ces différentes actions, la Commission prévoit de mobiliser 200 millions d'euros en 2017 provenant du fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique.

Au-delà de ces mesures concrètes, l'objectif final de l'UE reste d'assurer une paix durable en Libye et de contribuer au développement économique de l'Afrique, a déclaré Mme Mogherini.