Derrière le mythe de la Révolution russe

" Nous, la vieille génération, nous ne verrons pas la révolution russe ", confie Lénine en janvier 1917. Manque de vision, de sens politique ? Un mois plus tard, le régime du tsar Nicolas II, discrédité et affaibli, s'effondre comme un château de cartes. Il aura suffi de quelques journées d'émeutes ouvrières et de la mutinerie de soldats à Petrograd - nom porté par Saint-Pétersbourg de 1914 à 1924 -, la capitale, pour que disparaisse l'autocratie des Romanov et, avec elle, l'empire russe enlisé dans la guerre contre l'Allemagne, l'empire austro-hongrois et l'empire ottoman. Dans Lénine à Zurich (Seuil, 1975), Alexandre Soljenitsyne décrit la surprise du leader bolchevique, alors âgé de 47 ans, quand les premiers bruits de la révolution de février 1917 commencent à lui parvenir, au point de refuser d'y croire.

