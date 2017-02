"Depuis 30 ans, la gestion politique des banlieues françaises est un échec"

Les stratèges en communication de François Fillon se réjouissent secrètement que le problème des banlieues, depuis quelques jours, ait fait irruption dans la campagne présidentielle. Voilà qui les préserve - provisoirement - des tourments du Penelopegate. Et leur permet de renouer - exercice ô combien plus confortable - avec la critique des lacunes présumées du gouvernement socialiste. Le toujours candidat de la droite à l'élection présidentielle française devrait pourtant se garder de toute euphorie. S'il y a bien un constat que partagent les commentateurs autour de " l'affaire Théo L. " (violences et viol présumé d'un jeune lors de son arrestation à Aulnay-sous-Bois, près de Paris, par quatre policiers) et de ses conséquences, c'est l'implacable échec, tant de la gauche que de la droite, dans la gesti...