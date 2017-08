Démonstration de force de l'armée chinoise autour de Xi Jinping

Devant la tribune où Xi Jinping se tenait debout revêtu d'un costume et d'une casquette en treillis, des centaines de véhicules, de blindés et de missiles, ainsi que des milliers de soldats, ont défilé loin du public dans l'immense base militaire de Zhurihe, en Mongolie intérieure (nord), à environ 500 km au nord-ouest de Pékin.

Les médias étrangers n'ont pas été conviés à couvrir l'événement qui était retransmis par la télévision nationale à l'occasion du 90e anniversaire de la fondation de l'Armée rouge. Des hélicoptères ont survolé le défilé, formant le chiffre "90" dans le ciel, suivis par des avions de combat.

Dans un discours prononcé face aux troupes, Xi Jinping a appelé l'armée à suivre "la direction absolue" du Parti communiste chinois (PCC) et à se tenir prête à "vaincre tout envahisseur" potentiel. "Le monde n'est pas entièrement en paix et la paix doit être sauvegardée", a-t-il déclaré. "Plus qu'à aucun autre moment dans l'histoire, nous devons bâtir une armée du peuple puissante".

A l'approche du XIXe congrès du PCC qui doit lui conférer à l'automne un nouveau mandat de cinq ans à la tête du pays, le chef de l'Etat avait auparavant passé en revue les troupes sous un ciel clair au milieu de la steppe mongole. M. Xi a lancé à plusieurs reprises "Camarades, vous avez travaillé dur!" aux soldats, qui répondaient en coeur "Nous sommes au service du peuple!"

La Chine dispose de la première armée du monde en termes d'effectifs, avec 2 millions d'hommes sous les drapeaux. En termes de budget, elle est la deuxième du monde, loin derrière celle des Etats-Unis, avec une enveloppe de 143 milliards d'euros prévue pour 2017, en hausse de 7% par rapport à l'an dernier. Pékin a mis à flot en avril un deuxième porte-avions et a ouvert sa première base militaire à l'étranger, à Djibouti.

Le défilé de dimanche commémorait la fondation de l'armée communiste chinoise en 1927 lors d'un premier engagement face aux troupes du gouvernement nationaliste au début de la guerre civile qui s'achèvera par l'arrivée au pouvoir du PCC en 1949.

L'armée chinoise, connue aujourd'hui sous le vocable "d'Armée populaire de libération" (APL), fête normalement son anniversaire chaque année le 1er août.

Les numéros uns chinois successifs ont traditionnellement présidé à d'imposants défilés militaires à diverses occasions, mais ceux-ci se déroulaient habituellement à Pékin.