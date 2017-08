Demain, quelle guerre ?

Bruits de bottes, grondement de chenilles, roulements de tambour. Les nouvelles du front sont peu engageantes. Les gouvernants européens n'en finissent plus de compter et d'encaisser les coups : terrorisme ; pression migratoire et flux de réfugiés ; instabilité financière ; tentations protectionnistes ; montée de l'euroscepticisme, du nationalisme, du populisme et de la xénophobie ; persistance de conflits gelés ou ouverts, annexion de territoires ; résurgence d'affrontements dans le voisinage immédiat de l'Europe.

...