Décret Trump anti-réfugiés: KLM et Swiss refusent des passagers vers les Etats-Unis

"Nous les aurions transporté, mais cela n'a pas de sens. Ils ne pourraient de toute façon pas entrer dans le pays", indique une porte-parole de la compagnie. KLM prend en charge les frais de deux passagers pour leur voyage retour. Cinq autres personnes avaient déjà été averties. La nationalité des passagers concernés n'a pas été précisée.

KLM essaie par ailleurs "d'obtenir de la clarté" sur cette politique et la situation future. D'autres compagnies telles qu'EgyptAir ou Qatar Airways ont également refusé des passagers vers les Etats-Unis. En Belgique, personne ne s'est encore vu refuser l'accès aux Etats-Unis depuis Brussels Airport, affirme samedi après-midi la porte-parole de l'aéroport Florence Muls.

"Nous avons l'obligation légale d'appliquer ce décret", a déclaré Lorenzo Stoll, le directeur général de Swiss pour la Suisse romande, sur les ondes de la Radio télévision suisse (RTS). Il précise toutefois qu'il y a "très peu" de ressortissants des sept pays concernés qui transitent par Zurich et Genève sur des vols de Swiss.

La compagnie helvétique est en train d'établir une information pour les personnes qui pourraient être concernées.

Selon Lorenzo Stoll, toutes les compagnies aériennes ont été prises de court par la décision signée vendredi par le président des Etats-Unis. Dans l'intervalle, la compagnie recommande aux personnes qui pourraient être touchées de prendre contact avec les représentations américaines dans le pays dans lequel elles séjournent.

Les autorités aéroportuaires restent toutefois attentives et craignent d'être confrontées à cette situation demain/dimanche, six vols directs vers les Etats-Unis étant prévus au départ. Un texte signé vendredi par Donald Trump interdit pendant trois mois l'arrivée de ressortissants de sept pays musulmans: Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen.

A l'exception de leurs ressortissants détenteurs de visas diplomatiques et officiels et qui travaillent pour des institutions internationales.

Washington va aussi arrêter pendant quatre mois le programme fédéral d'admission et de réinstallation de réfugiés de pays en guerre, toutes nationalités confondues. Enfin, les réfugiés syriens sont interdits d'entrée jusqu'à nouvel ordre. (Belga)