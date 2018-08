Décès de Kofi Annan: le Ghana décrète une semaine de deuil national, les hommages affluent

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a décrété une semaine de deuil à partir de lundi dans son pays en hommage à Kofi Annan décédé samedi.

"Il a considérablement contribué au renom de notre pays par sa position, par sa conduite et son comportement dans le monde", déclare le président dans un communiqué au sujet de l'ex-secrétaire-général de l'ONU, né à Kumasi, dans la région Ashanti du Ghana.

Le Ghana est "profondément attristé" par le décès de l'illustre enfant du pays, poursuit le président.

"J'ai ordonné qu'en son honneur, le drapeau national soit mis en berne dans tout le pays et dans les représentations diplomatiques dans le monde, à partir de lundi 20 août, pour une semaine", annonce-t-il.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a rendu hommage samedi à l'un de ses prédécesseurs, saluant "une force qui guidait vers le bien".

"De bien des manières, Kofi Annan incarnait les Nations unies. Il est sorti des rangs pour diriger l'organisation vers le nouveau millénaire avec dignité et une détermination sans égales", a-t-il ajouté.

De son côté, le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a exprimé sa tristesse sur le réseau social Twitter: "Sa chaleur humaine ne devrait jamais être interprétée comme de la faiblesse. Annan a montré que l'on peut être un grand humaniste tout en étant un dirigeant charismatique".

Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage samedi à l'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la Paix Kofi Annan, soulignant que ni "son regard calme et résolu, ni la force de ses combats" ne seraient jamais oubliés.

Kofi Annan "a quitté ce monde pendant la nuit. La France lui rend hommage. Nous n'oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de ses combats", a tweeté le président français peu après l'annonce de son décès.

L'ancien secrétaire général de l'ONU est mort samedi à 80 ans, après avoir accédé au rang de vedette de la diplomatie mondiale durant ses dix années à la tête des Nations unies.

Selon le président de l'Assemblée nationale François de Rugy, "c'est une grande figure de la politique internationale, du multilatéralisme et des relations Nord-Sud qui disparaît". "Poursuivons son oeuvre de paix et de solidarité mondiale", a-t-il tweeté.

Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a rendu hommage à M. Annan en le citant dans un tweet: "Sans progrès, il n'y a pas de paix possible. Sans paix, il n'y a pas de progrès possible".

Charles Michel salue "un homme de paix"

Kofi Annan était un "homme d'Etat, un homme de paix", écrit le Premier ministre Charles Michel sur Twitter. Il salue "ses combats pour un multilatéralisme engagé, pour la protection des Droits de l'Homme et pour la prévention des conflits dans le monde".

Sur Twitter également, le ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo évoque "un modèle et une inspiration pour l'Afrique et le monde". Pour le ministre, l'héritage de Kofi Annan vivra à travers l'ONU, sa fondation et The Elders, une organisation fondée par Nelson Mandela qui défend la paix et les Droits de l'Homme.