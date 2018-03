Dans les pas de Jésus en Galilée et à Jérusalem

Deux mille ans plus tard, le nord d'Israël balance entre ségrégation ethnique et fragile coexistence entre juifs et arabes, tandis que la ville "trois fois sainte" reste le lieu de toutes les querelles, à la croisée de la religion et de la politique. Quelles solutions pour demain ? Rencontres au-delà des apparences, dans des lieux où se confondent passé et présent.

...