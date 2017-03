Dans les décombres des usines chinoises démantelées (en images)

En Chine, dans la province côtière du Zhejiang au sud de Shanghai, les usines d'acier et de charbon sont en cours de démantèlement dans un programme national d'amélioration de la qualité de l'air ambiant. La Chine s'est fixé comme objectif de réduire sa capacité en acier de 50 millions de tonnes et de charbon, très polluant, de plus de 150 millions cette année. Des usines d'acier et de charbon sont en train d'être démontées. Le résultat sur le terrain en images, à Hangzhou, dans la capitale de la province de Zhejiang.