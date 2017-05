Dans les Balkans, l'ombre salafiste

Arrivé à Brezicani, un petit village posé sur les flancs du mont Komar, au coeur de la Bosnie, on ne voit qu'elle : une bâtisse massive en bois clair et parpaings. Pas de minaret ni de fenêtres ornées d'arabesque, et pourtant, cette maison au toit pentu est une mosquée. Clandestine. " Le vendredi midi, des dizaines de salafistes s'y pressent pour la prière, confie un voisin. Certains viennent de la ville proche de Donji Vakuf, d'autres habitent dans le village, mais on ne les voit que rarement, ils restent cloîtrés chez eux. " De la rue principale, on distingue leurs habitations, sous les frondaisons. Combien sont-ils ? Quatre ou cinq familles, tout au plus, mais les villageois craignent ces " barbus ", adeptes d'un islam rigoriste, importé d'Arabie saoudite. " Parfois, ils essaient de nous parler, poursuit cet habitant, mais je ne leur réponds pas. "

