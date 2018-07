Dans la steppe anatolienne, avec les derniers nomades de Turquie (en images)

Il y a un demi-siècle, 1000 familles sillonnaient l'Anatolie, région qui comprend une grande partie de la Turquie. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 86. Leur situation reflète bien le déclin des tribus nomades à travers le monde au cours du siècle dernier, à cause de l'industrialisation et du développement agricole. L'agence Reuters a suivi la famille Gobut, composée de trois générations, qui passe six mois par an sur les routes et vit dans des tentes en fourrure de chèvres.