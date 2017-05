Cyril Hanouna se dit victime d'un acharnement médiatique

La blague de trop ?

Le présentateur de "Touche pas à mon poste !", sur C8, Cyril Hanouna, a franchi une nouvelle étape dans la provocation. Le 18 mai, après avoir posté une annonce sur le site de rencontres VivaStreet, il a piégé à l'antenne des hommes qui y répondaient.

L'animateur imite ce qu'il considère comme le stéréotype de l'homosexuel, voix et gestes efféminés. Poussant des inconnus (qui ignorent que la séquence est diffusée à la télévision) à tenir des propos à caractère sexuel, il finit par leur avouer qu'ils sont en direct sur C8 ou parfois leur raccroche tout simplement au nez.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a reçu plus de 20 000 plaintes de téléspectateurs. Un chiffre sans précédent malgré les nombreux dérapages de l'émission, qui ont déjà valu plusieurs avertissements à Cyril Hanouna. Deux procédures sont toujours en cours.

La mécanique de l'émission d'Hanouna reproduit toujours le même schéma. L'équipe provoque, puis elle regarde monter le buzz le lendemain, et se dédouane sur le plateau le soir suivant. L'émission bat en général des records d'audience. En suivant ce processus habituel, Cyril Hanouna s'est justifié, vendredi 19 mai, pour un sketch dont "on peut dire qu'il n'était pas drôle, ou pas approprié, mais dire que je suis homophobe, ça, je ne peux pas l'entendre".

La lettre poignante d'un auteur belge à Cyril Hanouna

Une lettre de Ismël Saïdi, auteur belge, adressé à Cyril Hanouna a circulé sur les réseaux sociaux et dans la presse tout le week-end. Le réalisateur belge parle des raisons de sa tristesse devant un tel spectacle : "Ce soir, je t'ai entendu rire et glousser face à un jeune homme que tu avais piégé, te faisant passer pour un 'amant potentiel' et humiliant par tes rires et mimiques grotesques ce jeune homme devant des millions de téléspectateurs", poursuit-il. Avant de confier: "J'en ai pleuré Cyril...". Il relate ensuite l'histoire de son ami Amine, un jeune garçon qui vivait dans son quartier il y vingt-cinq ans. "Amine était un enfant 'fragile', comme disaient ses parents par pudeur et par peur de le voir se faire violenter dans le quartier. Amine aimait les garçons, nous le savions, et comme nous aimions Amine, nous faisions la seule chose que nous pouvions faire pour le protéger: nous faisions semblant de ne pas avoir remarqué..." Brimades, coups et humiliations étaient le quotidien d'Amine. Jusqu'au jour où il a décidé de s'échapper de cet enfer. "Ses parents ont dit qu'il avait eu un accident dans sa chambre, c'était leur manière pudique pour dire qu'il avait mis fin à ses jours, ne pouvant plus supporter d'être le souffre-douleur de tout un quartier."

"Dommage, Cyril...dommage...tu aurais pu être celui qui aurait sauvé Amine, 25 ans plus tard...Mais tu es juste en train de le tuer une deuxième fois..."

Les conséquences de cette polémique

L'émission de Cyril Hanouna connaît une audience de plus d'un million de téléspectateurs en moyenne chaque soir et se classe première de la TNT en parts d'audience. Mais ce succès suffit-il pour mettre l'émission à l'abri? Cette fois-ci, il semblerait que ça se complique, pour la chaîne et pour l'émission.

S'il constate une infraction, le CSA en informe aussitôt le responsable. Il dispose également d'un pouvoir de sanction administrative qui s'exerce après mise en demeure et qui peut aller jusqu'au retrait de l'autorisation d'émettre ou de diffuser. Le relevé d'une infraction peut donc constituer la première étape d'une procédure pouvant aboutir à une sanction, en cas de récidive.

"L'animateur lui-même ne risque pas directement d'être sanctionné" selon Christine Kelly, ancienne membre du CSA. Invitée dans Bourdin Direct, elle affirme que c'est "l'émission et la chaîne qui ont de fortes chances d'être condamnées parce qu'il y a déjà plusieurs alertes". La sanction peut même dépasser le cadre financier, si jamais le CSA estime que l'émission est allée trop loin. Une thèse tout à fait crédible selon Christine Kelly: "le CSA peut aller jusqu'à la suppression de l'émission et clairement, dans ce cas précis, le risque de suppression existe".

Les annonceurs, eux, n'ont pas attendu pour trancher

Lundi, de nombreux internautes ont donc proposé d'interpeller les annonceurs dont les spots publicitaires sont diffusés au cours du programme. Et pour la première fois, plusieurs industriels ont répondu à cet appel. Refusant d'être associés à cette polémique, Orange, Petit Navire, Bosch, Chanel, Disneyland Paris, Flunch, Decathlon et le groupe PSA ont annoncé qu'ils arrêtaient ou retiraient leurs campagnes dans l'émission de Cyril Hanouna. La marque Chanel a déclaré qu'elle "ne cautionne en aucun cas ce type de dérapage et regrette d'être associée à cette polémique".

Selon BuzzFeed, seul le sponsor Sodastream n'abonde pas en ce sens. Interviewé par le site, le responsable de la communication de Sodastream France explique que le choix de l'émission est indépendant des polémiques, mais se fait "en fonction de l'audience et de la clientèle qu'on veut toucher". La société va continuer son sponsoring jusqu'à l'échéance de son contrat, le 27 mai.

Cyril Hanouna reconnaît avoir fait une erreur

Mais le présentateur semble tout faire pour faire oublier l'événement, hier soir encore il a affirmé durant son émission :"On a commis une erreur, j'ai commis une erreur, et si cette erreur peut permettre de faire avancer le combat et au contraire de défendre des causes comme ça (...) Si on peut faire avancer les choses, on le fera". Il se dit aussi victime d'un acharnement médiatique : "Il y a des gens qui font ça un peu gratuitement, pour une petite bataille médiatique et économique" assure l'animateur de C8".

Océane Cordier