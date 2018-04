Critiques contre les baby-boomers: "Ce sont des néolibéraux déséquilibrés, et sociopathes"

Les millénials, les personnes nées entre 1980 et 2000, sont parfois dépeints comme une génération obsédée par elle-même, cramponnée à son téléphone, accro aux réseaux sociaux, gâtée et peu sociable. Cependant, ce n'est pas leur génération qui a perverti la société, mais celle de leurs parents. C'est le point de vue exprimé par le capitaliste Bruce Cannon Gibney dans son livre "A Generation of Sociopaths. How Baby Boomers Betrayed America" (Une génération de sociopathes, comment les baby-boomers ont trahi l'Amérique).

...