Crise migratoire: "L'Afrique n'a pas besoin de charité, l'Afrique a besoin d'emplois"

À 69 ans, Paul Collier maintient un rythme fulgurant. Chez lui à Oxford, il enseigne l'économie et la politique gouvernementale. Dans le reste du monde, il parle avec autorité de la question des migrations et du développement de l'Afrique subsaharienne. Une expertise qu'il ne puise pas seulement dans les rapports et les congrès: Collier a passé cinq ans au sommet de la Banque mondiale, une mission qu'il a surtout accomplie en Afrique. Les Nations Unies, la Commission européenne, les gouvernements nationaux - de tout côté on lui demande son avis.

...