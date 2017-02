Corée du Sud, le pays où les bébés ne naissent plus

En Corée du Sud, les femmes sont réputées faire la "grève des naissances" et l'un des défis du ministère des Affaires sociales est de faire remonter le taux de fécondité le plus faible du monde.

Une mère de trois enfants de 34 ans avait réussi le difficile concours d'entrée des plus hauts cadres de la fonction publique. De retour de congé maternité, elle avait immédiatement rembrayé sur des journées de 12 heures. Elle s'est rendue au travail un samedi, puis à nouveau le dimanche à 5H00, et est morte d'une crise cardiaque, selon ses collègues.

Le taux de fécondité, en recul depuis des années, est de 1,2 enfant par femme, soit le plus faible du monde, selon les derniers chiffres de la Banque mondiale. La moyenne mondiale est de 2,4. Les démographes parlent de "grève des naissances".

L'identité de la haute fonctionnaire décédée n'a pas été révélée. Mais Kim Yu-Mi, ingénieure de 37 ans mère de deux petites filles, "comprend totalement". "C'est la réalité de toutes les mères qui travaillent en Corée du Sud", dit-elle.

Elle fait partie de ces rares Sud-Coréennes à avoir saisi d'opportunité d'un congé parental d'un an mis en place par les autorités.

- 'Rêve inimaginable' -

Depuis 2006, le gouvernement a investi plus de 100.000 milliards de wons (83 milliards d'euros) dans des centaines de programmes visant à encourager les gens à se marier jeunes pour avoir des familles plus nombreuses. Sans succès pour l'instant. Mme Kim estime avoir eu "énormément de chance" d'avoir retrouvé son emploi. "Au moins, mon employeur ne m'a pas mise dehors quand j'ai demandé un congé. Avant, on disait aux employées comme moi +Rentre chez toi et ne reviens jamais+".

Après son premier congé maternité, elle explique cependant avoir travaillé souvent jusqu'à 21H00 passées. "Jouer avec mon enfant, dîner avec elle, c'était un rêve inimaginable". D'après les statistiques officielles, les Sud-Coréens travaillent en moyenne 2.113 heures par an, au deuxième rang des pays de l'OCDE derrière le Mexique. La durée médiane est de 1.766 heures.

Des études montrent que la réalité est sans doute pire. Comme au Japon, la presse fait régulièrement état de "morts par surmenage". Dans le même temps, chez les familles où les deux parents travaillent, les hommes consacrent 40 minutes aux tâches ménagères et les femmes trois heures.

La culture d'entreprise archi-concurrentielle couplée à une société patriarcale qui considère que les femmes sont les seules à devoir s'occuper de la famille, expliquent que les Sud-Coréennes se détournent de plus en plus du mariage, souligne Lee Na-Young, professeure de sociologie à l'université Chung-Ang University de Séoul.

- Pays du surmenage -

En Corée du Sud, la très grande majorité des enfants naissent de parents mariés. Mais le taux de mariages a atteint des tréfonds en 2016, à 5,9 pour mille habitants.

"Le jour, les Sud-Coréennes ont des carrières modernes, et le soir, dès qu'elles rentrent à la maison, ce sont des femmes aux foyer traditionnelles', poursuit Mme Lee. "Pourquoi alors se marier?"

"Dans cet environnement, je ne serais pas surprise que davantage de mères employées meurent d'épuisement. Cette tendance à la +grève des naissances+ chez les jeunes femmes est très raisonnable, c'est un choix rationnel pour survivre socialement et économiquement".

Après le décès de la haute fonctionnaire, le ministère des Affaires sociales a interdit le travail le samedi et veut décourager les heures supplémentaires la semaine. De plus en plus de femmes travaillent dans la quatrième économie d'Asie, se hissant dans les pelotons de tête des concours, devenant avocates, diplomates, enseignantes ou comptables.

Mais le manque de structures de gardes d'enfants fait que beaucoup n'ont d'autre choix que d'arrêter de travailler si elles deviennent mères. Le problème de la natalité ne sera pas réglé si les Sud-Coréens persistent à considérer les femmes "comme de simples machines à faire des enfants", relevait le quotidien Dong-A Ilbo dans un éditorial. Faut-il donner naissance dans une société "où une mère décède à peine revenue de congé maternité? Les femmes sont trop intelligentes pour ça".