Corée du Nord: Kim Jong-un approuve le "déploiement" de nouveaux missiles

Le leader nord-coréen Kim Jong-un a lui-même supervisé le tir de ce missile terre-terre Pukguksong-2, selon l'agence de presse étatique (KCNA), relayée par Yonhap.

La veille, la Corée du Sud et les Etats-Unis avaient observé ce nouveau tir, Washington précisant qu'il s'agissait d'un "missile balistique de moyenne portée" alors que Séoul parlait d'un "projectile non identifié" tiré depuis Pukchang et qui aurait parcouru environ 500 kilomètres avant de tomber en mer du Japon.

Parallèlement à sa confirmation du succès de l'essai, Kim Jong-un a "approuvé" le déploiement de tels missiles de portée intermédiaire "dans le cadre de combats", précise le média étatique nord-coréen. Le leader du pays communiste a estimé que le Pukguksong-2 était une "arme stratégique efficace".

Le missile est du même type que le projectile lancé le 12 février, selon l'armée sud-coréenne. Son développement s'est fait sur base de la technologie utilisée pour les missiles mer-sol, lancés depuis un sous-marin.