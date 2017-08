Corée du Nord: des éléments sur le projet de tirs de missiles

Cette annonce fait suite à une mise en garde spectaculaire de Donald Trump, qui a promis à Pyongyang le "feu et la colère" alors que la confrontation verbale entre les deux pays renforce les tensions sur la péninsule.

Le Nord est-il capable de mener une telle opération? Et les Etats-Unis sont-ils capables de l'en empêcher?

Missile entrant: le Hwasong 12

L'armée nord-coréenne a expliqué que son projet, auquel elle apportera les touches finales vers la mi-août, concernait quatre Hwasong-12 missiles qui s'abîmeront à 30 ou 40 kilomètres de Guam. Lors du dernier test en mai, ce missile de portée intermédiaire (IRBM) avait parcouru environ 787 kilomètres. Il avait été tiré à un angle élevé, et a selon les experts une portée maximale d'environ 5.000 kilomètres.

Ce qui met Guam, à quelque 3.300 kilomètres des bases de missiles nord-coréennes, largement à sa portée. Les spécialistes excluent qu'ils puissent manquer leur cible au point de s'abattre sur l'île elle-même.

Le Hwasong-12 n'est peut-être pas le plus précis des missiles avec sa technologie similaire à celle de l'URSS des années 1970, explique à l'AFP Yang Uk, chercheur au Forum coréen sur la défense et la sécurité KODEF. Mais ces "missiles peuvent rater leur cible de cinq kilomètres au plus". A vu des distances de vol annoncées par Pyongyang, "les risques de frapper l'île par accident semblent plutôt faibles pour l'instant".

Intercepteur numéro un: SM-3

En cas de tirs effectifs, les capacités balistiques américaines dans la région seront mises à l'épreuve.

Aucun missile nord-coréen n'a survolé le Japon depuis des années bien que récemment, plusieurs de ces engins se soient abattus dans la zone économique exclusive de Tokyo. Le Japon a prévenu par le passé qu'il abattrait tout missile nord-coréen qui menacerait son territoire. Tokyo comme Washington sont dotés du système de missiles intercepteurs Standard Missile-3 (SM-3). Ce système emploie la force brute -- l'équivalent d'un camion de 10 tonnes lancé à environ 1.000 km/h -- afin de détruire sa cible en entrant en collision avec elle. Il peut sortir de l'atmosphère terrestre et intercepter des missiles balistiques à haute altitude.

Son fabricant Raytheon assimile cette technique au fait "d'intercepter une balle avec une autre balle". "Si les missiles visent Guam, les Etats-Unis vont agir, c'est naturel", juge Takashi Kawakami, spécialiste des questions de défense et professeur à l'Université Takushoku. "Le Japon et les Etats-Unis agissant ensemble, la probabilité d'une interception devrait s'accroître", dit-il à l'AFP. "Mais il est également possible qu'ils ratent certains missiles". Le Japon dispose aussi de systèmes antimissiles Patriot, utilisables à plus faible altitude.

Intercepteur numéro 2 : THAAD

Washington a déjà déployé le puissant bouclier antimissile THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) dans la région Asie-Pacifique, y compris en Corée du Sud, au Japon et sur Guam elle-même. Comme le SM-3, le système utilise l'énergie cinétique de l'intercepteur pour détruire la cible, par la force de l'impact, et a été testé avec succès contre un IRBM pour la première fois en Alaska le mois dernier.

Mais l'interception se produit dans la phase "terminale" du vol et il est peu vraisemblable que les batteries basées en Corée du Sud et au Japon soient efficaces. Et d'après les experts, le bouclier installé à Guam pourrait peiner face à quatre missiles simultanés. "Quatre cibles en même temps, ça promet d'être drôle", a écrit sur Twitter Jeffrey Lewis, de l'Institut Middlebury des études internationales de Californie. "J'y ajouterais un ou deux Aegis", a-t-il ajouté, en référence au système de défense qui équipe notamment les navires américains et japonais, et qui inclut des SM-3.