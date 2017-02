Contacts entre l'équipe de Trump et Moscou: "intox", dit le Kremlin

"Ne croyez pas les informations des journaux, il est très difficile en ce moment de les différencier des intoxs et canulars", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'un point-presse.

Soulignant que les sources citées par le journal américain étaient anonymes, M. Peskov a estimé que "le temps est peut-être venu que quelqu'un parle de tout ça à visage découvert".

"Si vous le voulez bien, attendons (que cela ait lieu) et ne croyons pas à des informations anonymes, ce sont des informations appuyées par aucun fait", a-t-il martelé.

Citant "quatre hauts responsables américains", en poste ou non selon les cas, l'édition électronique du NYT a affirmé mardi que des conversations téléphoniques enregistrées et des registres de conversations téléphoniques montraient des contacts répétés entre l'équipe de campagne de Donald Trump et les services de renseignement russes.

La nature de ces appels supposés n'a pas été en revanche révélée.

Le chef du Conseil de sécurité nationale Michael Flynn a dû remettre lundi soir sa démission à Donald Trump, mis en cause pour le contenu de ses conversations téléphoniques avec l'ambassadeur russe à Washington, Sergueï Kisliak.

Au cours de sa campagne électorale, M. Trump a été plusieurs fois accusé par ses adversaires de collusion avec le Kremlin. A de nombreuses reprises, le président américain avait lui-même prôné un rapprochement avec le Kremlin.

Il avait aussi reconnu que la Russie était à l'origine des piratages informatiques du parti démocrate, ce que Moscou dément fermement.