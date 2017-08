Congo : quand la lutte contre le communisme était un enjeu majeur

C'est l'histoire d'une guerre inconnue. Une lutte souterraine. Et étrange. Il faut dire que l'ennemi est partout... et nulle part ! Dans ce Congo encore belge, le " rouge " imprègne les imaginaires et suscite les fantasmes. Ici, ce serait la main du Parti communiste ; là, ce serait l'oeil de Moscou. Si l'ennemi est (surtout) imaginaire, les enjeux, eux, sont bien réels : alors que le processus de décolonisation est en marche, il importe de maintenir Léopoldville dans le camp de l'Occident. Toutes les ressources sont mobilisées : haut patronat, diplomates étrangers, politiques et espions participent au combat.

