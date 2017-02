Condamnation d'un soldat israélien: peine trop légère et "inacceptable" pour l'ONU

Une peine de 18 mois "pour une violation des droits de l'Homme aussi grave est inacceptable", a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat, Ravina Shamdasani, lors d'un point de presse.

"Nous sommes profondément troublés par la peine trop clémente prononcée" par le tribunal à l'encontre de ce soldat, Elor Azaria, "condamné pour avoir tué illégalement un Palestinien lors d'une apparente exécution extrajudiciaire d'un homme non armé qui ne représentait clairement aucun danger", a-t-elle dit.

"Cette affaire risque de renforcer la culture de l'impunité", a-t-elle ajouté.

Le ministre israélien de la Défense, le nationaliste Avigdor Lieberman, a dénoncé la position du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme, estimant que "l'échelle morale" de l'organisation était "tordue".

"Une balle qu'a tirée Azaria sur un terroriste est plus grave que les millions de balles qui tuent des innocents en Syrie, en Libye, en Irak et au Yémen", a-t-il écrit sur sa page Facebook. "Comme d'habitude il s'agit du Haut-Commissariat pour la haine d'Israël et pas du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme".