Comment Donald Trump peut remporter le Nobel de la Paix

C'était comme une crise au ralenti. Une partie de bras de fer entre deux personnalités politiques marquantes : le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Pendant plus d'un an, nous avons suivi intensément la surenchère entre les deux camps, les lancements de missiles, les coups de griffe sur Twitter, et les porte-avions. Si un jour on découvre le processus décisionnel secret, on verra vraiment à quel point Washington et Pyongyang ont été proches d'un affrontement armé.

...