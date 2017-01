Comment cette gauche sociale-démocrate a fait naufrage

C'était un fier navire, porté par ces raz-de-marée populaires qui ont brisé toutes les digues. Pendant deux siècles, elle a vogué de succès en succès, accostant sur des rivages hostiles, jetant ses puissants matelots à l'abordage de forteresses apparemment imprenables : le suffrage universel, l'instruction publique, le droit du travail, la sécurité sociale, l'égalité des chances et celle des conditions. La gauche les avait conquises, ces forteresses. Mais aujourd'hui elle est en rade, la gauche. Elle s'enfonce dans les eaux froides du calcul égoïste. Elle sombre dans le ridicule. Partout, en particulier dans son Vieux Continent de port d'attache, l'Europe, les rats quittent ce fier navire. Sa " force propulsive ", pour parler comme Enrico Berlinguer, semble épuisée, à la gauche. Le secrétaire général du PCI évoquait alors les gauches communiste et socialiste, comme sillages de la révolution russe de 1917. En Italie justement, le commandant de bord, bravache et distrait, les a éclatées sur un rocheux piton. Au Royaume-Uni, sa coque est en train de se fendre en deux. En Allemagne, elle est encalminée dans l'insignifiance. Dans le nord de l'Europe, ses drakkars sont dépassés par les rapides vedettes de la réaction, qu'elle poursuit désormais poussivement. Les galions ibériques ont plus fière allure, et les petites trières hellènes ont pu, un temps, faire illusion contre les porte-avions de la troïka. Mais à chaque fois, ces relatives victoires ont été obtenues au prix du sabordage du vaisseau-amiral de la gauche nationale : la social-démocratie, qui a disparu en Grèce, est en passe de se faire avaler par la gauche radicale en Espagne, et a dû pactiser avec elle au Portugal.

