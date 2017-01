Comment Abaaoud a échappé aux services de renseignement

On ne pourra pas dire que les responsables du renseignement français se sont cachés derrière leur petit doigt. Les failles révélées par les terribles attaques islamistes qui ont ensanglanté Paris, en janvier et en novembre 2015 ? Ils les ont assumées. Entendu en 2016 à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête parlementaire créée pour l'occasion, le chef de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), Bernard Bajolet, n'a pas barguigné. "Des attentats comme ceux du 13 novembre marquent bien un échec du renseignement extérieur : ils ont été planifiés à l'extérieur de nos frontières et organisés en Belgique, c'est-à-dire dans l'aire de compétence de la DGSE, a-t-il déclaré aux députés français. Ils représentent aussi sans doute un échec pour le renseignement intérieur, dans la mesure où ils se sont produits sur notre sol."

